Віткофф сподівається, що за підсумками переговорів із Путіним буде оголошено про наступну тристоронню зустріч

Спеціальний посланець США Стів Віткофф висловив сподівання, що після завершення переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним буде офіційно оголошено про підготовку наступної зустрічі в межах тристороннього переговорного процесу.

"Ми також сподіваємося, можливо, навіть одразу після завершення нашої сьогоднішньої зустрічі тут, що зможемо офіційно оголосити про планування наступної зустрічі в межах тристоронніх переговорів", – сказав Віткофф під час зустрічі з Путіним у Москві.

Він також повідомив, що після завершення переговорів американська делегація вирушить до Ірландії, де запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським перед його поверненням в Україну.

"Ми повідомимо пану Зеленському про ті результати, яких нам вдалося досягти в межах сьогоднішньої зустрічі", – зазначив спецпосланець США.