Шанси на перемир'я зростуть лише за умови посилення тиску на РФ – голова зовнішньополітичного комітету Ради

Перспективи перемир'я з'являться, коли на Росію посилять тиск, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Щодо перспектив перемир'я, то їх, на жаль, поки що не видно. Путін продовжує наполягати на абсурдних вимогах. Склад російської делегації свідчить про те, що Путін не ставиться серйозно до процесу перемовин. Йому потрібна імітація перемовин з однією метою – уникнути санкцій з боку Трампа. Якась серйозна перспектива справжніх переговорів може виникнути лише тоді, коли на Путіна і російську військову машину буде посилено тиск", – сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер, коментуючи перемовини представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

Народний депутат підкреслив, що Україну до миру наближають не імітація перемовин з боку Путіна, а посилення санкцій проти Російської Федерації та удари по нафтопереробній промисловості в глибині її території.

Мережко наголосив, що "головним досягненням перемовин є, безумовно, перспектива повернення наших військових, які опинилися в російському полоні".