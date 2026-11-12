Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Шанси на перемир'я зростуть лише за умови посилення тиску на РФ – голова зовнішньополітичного комітету Ради

1 хв читати
Додати як джерело
Шанси на перемир'я зростуть лише за умови посилення тиску на РФ – голова зовнішньополітичного комітету Ради
Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.merezhko.2025/

Перспективи перемир'я з'являться, коли на Росію посилять тиск, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Щодо перспектив перемир'я, то їх, на жаль, поки що не видно. Путін продовжує наполягати на абсурдних вимогах. Склад російської делегації свідчить про те, що Путін не ставиться серйозно до процесу перемовин. Йому потрібна імітація перемовин з однією метою – уникнути санкцій з боку Трампа. Якась серйозна перспектива справжніх переговорів може виникнути лише тоді, коли на Путіна і російську військову машину буде посилено тиск", – сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер, коментуючи перемовини представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

Народний депутат підкреслив, що Україну до миру наближають не імітація перемовин з боку Путіна, а посилення санкцій проти Російської Федерації та удари по нафтопереробній промисловості в глибині її території.

Мережко наголосив, що "головним досягненням перемовин є, безумовно, перспектива повернення наших військових, які опинилися в російському полоні".

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#перемовини #рада #коментар
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн: 22-й пакет санкцій для РФ та пропозиції щодо підтримки України будуть представлені перед наступним самітом ЄС

Фон дер Ляєн: 22-й пакет санкцій для РФ та пропозиції щодо підтримки України будуть представлені перед наступним самітом ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить, що 22-ий пакет санкцій для Росії через війну агресії, яку вона веде проти України, та …

Читати
Територіальні претензії РФ не будуть у центрі переговорів щодо припинення війни в Україні в Абу-Дабі

Територіальні претензії РФ не будуть у центрі переговорів щодо припинення війни в Україні в Абу-Дабі

Переговори щодо припинення війни в Україні, які мають відновитися у вівторок в Абу-Дабі, зосередяться на гарантіях безпеки та ширших питаннях європей…

Читати
Переговори в Абу-Дабі будуть у тристоронньому форматі, заплановані координаційні зустрічі з європейськими партнерами – Умєров

Переговори в Абу-Дабі будуть у тристоронньому форматі, заплановані координаційні зустрічі з європейськими партнерами – Умєров

Українська переговорна делегація на шляху до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі, повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєр…

Читати
Посли ЄС доручили Єврокомісії розпочати з Україною переговори про посилення співпраці в оборонній промисловості

Посли ЄС доручили Єврокомісії розпочати з Україною переговори про посилення співпраці в оборонній промисловості

Посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу доручили Європейській комісії розпочати з Україною переговори щодо Меморандуму про взаєм…

Читати