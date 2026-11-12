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Політика

Європарламент схвалив резолюцію щодо депортованих РФ українських дітей – Кондратюк

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Європарламент схвалив резолюцію щодо депортованих РФ українських дітей – Кондратюк
Фото: пресслужба Олени Кондратюк

Європейський парламент схвалив резолюцію щодо українських дітей, яких насильно депортувала Росія, повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Щойно Європарламент проголосував резолюцію "Українські діти, яких насильно депортували до росії, або які живуть на територіях України, окупованих росією"! "За" резолюцію проголосували 536 євродепутатів! Проти були лише 8, утрималися 37", – написала Кондратюк у Фейсбуці у четвер.

За її словами, головне в новій резолюції Європарламенту – зміна підходу до злочинів Росії проти українських дітей.

"По-перше, у центрі уваги тепер не лише депортовані діти, а й 1,6 мільйона українських дітей, які залишаються під окупацією. Європарламент вимагає припинити їхню примусову русифікацію, індоктринацію та мілітаризацію, забезпечити право на українську освіту та можливість безпечного виїзду", – розповила Кондратюк.

За її словами, по-друге, Європарламент заявляє, що дії Росії щодо українських дітей відповідають юридичному визначенню геноциду, і закликає держави ЄС офіційно визнати їх такими.

"По-третє, пропонується розширити санкції на всю систему організації та забезпечення цих злочинів. Ідеться не лише про посадовців, а й про державні корпорації, зокрема "Газпром" і "Роснефть", причетні до фінансування переміщення та перевиховання українських дітей, з конкретним переліком категорій осіб, які мають потрапити під санкції", – зазначила вона.

Кондратюк підкреслила, що Європарламент наголошує: "повернення українських дітей не може бути предметом політичного торгу чи територіальних поступок під час мирних переговорів".

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#резолюція #європарламент #діти
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