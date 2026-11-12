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Політика

Фон дер Ляєн: 22-й пакет санкцій для РФ та пропозиції щодо підтримки України будуть представлені перед наступним самітом ЄС

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Фон дер Ляєн: 22-й пакет санкцій для РФ та пропозиції щодо підтримки України будуть представлені перед наступним самітом ЄС
Фото: https://edition.cnn.com

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить, що 22-ий пакет санкцій для Росії через війну агресії, яку вона веде проти України, та пропозиції щодо фінансової підтримки Києва будуть представлені перед наступним засіданням Європейської ради, яке пройде 17-18 грудня.

Про це вона повідомила у четвер в Дубліні, прибувши на засідання Європейської політичної спільноти.

"Ми підтримуватимемо Україну, чи то в умовах війни, чи то в мирний час. У цьому контексті варто зазначити, що ми готуємо 22-й пакет санкцій. Крім того, як Європейська комісія, ми готуємо пропозицію щодо покриття фінансових потреб України у 2027 році. Ми представимо пакет санкцій та пропозицію щодо фінансових потреб перед наступним засіданням Європейської ради", – сказала фон дер Ляєн.

Президентка Європейської комісії також привітала переговори, які днями пройшли в Абу-Дабі. "Я з великим нетерпінням чекаю на засідання Європейської політичної спільноти та неформальну зустріч Європейської ради (пройде у п'ятницю, 13 листопада – ІФ-У) тут, у Дубліні. Ми обговоримо багато питань, а також, на полях заходу, торкнемося теми мирних переговорів в Абу-Дабі. Я вітаю ці переговори. Добре, що європейська сторона була на них представлена , як для захисту наших інтересів, так і на прохання президента Зеленського. Він попросив європейців підтримати його в цих переговорах, і ми підтримаємо Україну", – наголосила вона.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#ляєн #санкції #єс #рф
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