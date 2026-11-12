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Політика

Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС і НАТО під час саміту ЄПС – програма

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Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС і НАТО під час саміту ЄПС – програма
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У четвер, 12 листопада, у рамках саміту Європейської політичної спільноти (ЄПС) президент України Володимир Зеленський проведе зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це стало відомо з програми саміту, яку отримало агентство "Інтерфакс-Україна".

Також Зеленський візьме участь у пленарному засіданні саміту та у круглому столі "Безпека і захист Демократичної Європи".

Крім того, запланована зустріч президента з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем.

IX саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС) проходить 11-12 листопада 2026 року в Дубліні (Ірландія).

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#самміт #зеленський #ірландія
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