Рада закликала міжнародних партнерів приєднатися до Коаліції укриттів цивільного захисту

Верховна Рада закликала парламенти, уряди та міжнародні організації приєднатися до Коаліції укриттів цивільного захисту для підтримки розбудови захисної інфраструктури в Україні

За відповідну постанову№15453 про звернення Верховної Ради до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та міжнародних парламентських асамблей у цілому проголосували 243 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Документ закликає міжнародних партнерів підтримати розвиток інфраструктури фонду захисних споруд цивільного захисту. У першу чергу йдеться про залучення фінансових, технічних, інженерних, технологічних і науково-експертних ресурсів для будівництва нових та модернізації наявних укриттів, а також про впровадження сучасних стандартів безпеки та посилення міжнародної координації у сфері цивільного захисту.