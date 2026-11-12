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Рада провалила голосування за розширення повноважень голів військових адміністрацій у двох районах Донеччини

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Рада провалила голосування за розширення повноважень голів військових адміністрацій у двох районах Донеччини

Верховній Раді забракло голосів для ухвалення постанови про розширення повноважень очільників військових адміністрацій у громадах Волноваського та Маріупольського районів на Донеччині в умовах воєнного стану.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за проєкт постанови № 15188 про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Волноваському та Маріупольському районах Донецької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 закону "Про правовий режим воєнного стану" у цілому проголосували 223 народних депутатів (для прийняття рішення необхідно мінімум 226 голосів у підтримку документа – ІФ-У) на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Постанова пропонує встановити, що в період дії воєнного стану в Україні та 30 днів після його припинення чи скасування начальники Старомлинівської, Хлібодарівської сільських, Мирненської, Ольгинської селищних та Волноваської міської військових адміністрацій Волноваського району Донецької області, а також Кальчицької сільської, Мангушської, Микільської, Сартанської селищних та Маріупольської міської військових адміністрацій Маріупольського району Донецької області крім повноважень, віднесених до їх компетенції законом "Про правовий режим воєнного стану", здійснюють повноваження відповідних сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих комітетів, відповідних сільських, селищних, міських голів. Вони можуть затверджувати тимчасову структуру виконавчих органів відповідних сільських, селищних, міських рад (для працівників, посади яких не включено до тимчасових штатних розписів, оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду). Апарати сільських та селищних Волноваської та Маріупольської міських рад та їх виконавчі комітети, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації відповідних територіальних громад підпорядковуються начальникам відповідних військових адміністрацій населених пунктів у Волноваському та Маріупольському районах Донецької області.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#рада #постанова #донецька_область
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