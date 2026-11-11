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Політика

Зеленський: коли РФ говорить про гарантії безпеки для себе, навряд чи йдеться про справжню безпеку й мир

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Зеленський: коли РФ говорить про гарантії безпеки для себе, навряд чи йдеться про справжню безпеку й мир
Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

З часів Другої світової війни не минуло й десятиліття, протягом якого Москва не розв'язала би війни проти іншої країни, тож коли РФ говорить про архітектуру або гарантії безпеки для себе, навряд чи йдеться про справжню безпеку та мир, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Знаєте, останнім часом – у ці дні, на багатьох рівнях – ми постійно чуємо, що Росії нібито потрібні гарантії безпеки, хоча на Росію вже багато десятиліть ніхто не нападав. А з часів Другої світової війни не минуло й десятиліття, протягом якого Москва не розв'язала б війни або не застосувала б військову силу проти іншої країни. Тож коли росіяни сьогодні говорять про архітектуру безпеки для себе чи про гарантії безпеки для Росії, навряд чи йдеться про справжню безпеку й мир", – заявив Зеленський під час виступу в парламенті Данії в середу.

За його словами, РФ насправді прагне зберегти можливість вільно втручатися у справи інших держав, застосовувати силу та унеможливити підтримку свободи всередині самої РФ.

Голова Української держави також заявив, що Володимир Путін прагне довічно зберегти особисту владу та передати наступним поколінням свої імперіалістичні, а "багато в чому й відверто фашистські" погляди.

"І коли вирішується, якими будуть наступні десятиліття в нашій частині світу – зокрема під час переговорів між Америкою та Росією, – Європа має бути за столом переговорів. Така позиція України, і я знаю, що це також і ваша позиція – позиція Данії", – наголосив Зеленський.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#безпека #рф #президент
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