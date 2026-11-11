Рада хоче впорядкувати порядок розгляду справ ВАКСом – перше читання

Верховна Рада має намір впорядкувати порядок розгляду справ Вищим антикорупційним судом.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідний законопроєкт № 16043 про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу (ЦПК), Кодексу адміністративного судочинства (КАС) щодо вдосконалення порядку розгляду справ Вищим антикорупційним судом за основу підтримали 250 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Зміни до ЦПК, зокрема, передбачають, що справи про цивільну конфіскацію (визнання активів необґрунтованими) має розглядати один суддя одноособово. Як виняток, розгляд колегією (з трьох суддів) можливий лише тоді, коли у справі фігурує визначений перелік спеціальних суб'єктів. Зміни до КАС вилучають норму, яка зобов'язувала ВАКС розглядати такі справи у першій інстанції виключно колегією з трьох суддів.