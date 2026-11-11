Зеленський обговорив із королем Данії безпекову співпрацю та реабілітацію поранених українських військових

Президент України Володимир Зеленський під час аудієнції у короля Данії Фредеріка X обговорив співпрацю у сфері безпеки та підтримку й реабілітацію поранених українських військових і ветеранів.

"Я розповів Його Величності про ситуацію в Україні. Обговорили й співпрацю в захисті життів та питаннях безпеки загалом, підтримку та реабілітацію поранених українських воїнів, наших ветеранів. Данія вже допомагає в усіх цих напрямах, і ми розраховуємо на продовження спільних зусиль", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За його словами, під час зустрічі також обговорювали російські удари по критичній інфраструктурі, зокрема енергетичних об'єктах.

В аудієнції також взяли участь кронпринц Данії Крістіан і прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен.

Зеленський подякував королю, данському уряду та громадянам Данії за підтримку України.