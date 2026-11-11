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Політика

Зеленський: темами переговорів в Абу-Дабі сьогодні будуть енергетичне перемир'я, обмін полоненими

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Зеленський: темами переговорів в Абу-Дабі сьогодні будуть енергетичне перемир'я, обмін полоненими
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Темами переговорів в Абу-Дабі сьогодні будуть енергетичне припинення вогню, припинення вогню у Чорному морі, а також підготовка до зустрічі на рівні лідерів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Йтиметься про конкретні кроки: наприклад, припинення вогню в енергетичній сфері або на морі, обмін полоненими, а також підготовка зустрічі на рівні лідерів держав", – сказав Зеленський у коментарі журналістам з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у середу.

Він додав, що поки не знає чи вийде поспілкуватись з переговорною командою України.

"Можливо, під час перерви вдасться зв'язатися з нашими переговорниками, побачимо", – пояснив президент.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#перемовини #теми #президент
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