Зеленський: темами переговорів в Абу-Дабі сьогодні будуть енергетичне перемир'я, обмін полоненими

Темами переговорів в Абу-Дабі сьогодні будуть енергетичне припинення вогню, припинення вогню у Чорному морі, а також підготовка до зустрічі на рівні лідерів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Йтиметься про конкретні кроки: наприклад, припинення вогню в енергетичній сфері або на морі, обмін полоненими, а також підготовка зустрічі на рівні лідерів держав", – сказав Зеленський у коментарі журналістам з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у середу.

Він додав, що поки не знає чи вийде поспілкуватись з переговорною командою України.

"Можливо, під час перерви вдасться зв'язатися з нашими переговорниками, побачимо", – пояснив президент.