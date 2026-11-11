Лідери ЄС обговорять участь Європи в переговорах щодо миру для України – дипломат

На неформальному саміті Європейського союзу лідери мають намір обговорити участь Європи в переговорах щодо миру для України. Про це у середу в Брюсселі напередодні неформального засідання Європейської ради, яке пройде 13 листопада в столиці головуючої в ЄС Ірландії Дубліні, повідомив журналістам високопосадовий європейський дипломат.

За його словами, не зважаючи на те, що головним питанням для розгляду главами держав та урядів буде питання штучного інтелекту, "на вимогу двох лідерів" (мова йде про прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, які написали листи до президента Європейської ради Антоніу Кошт щодо українського питання – ІФ-У) на розгляд буде винесено "кілька питань стосовно України, зокрема щодо участі Європи в мирних переговорах, а також щодо фінансування".

"Отже, це питання буде предметом обговорення; цілком природно, що нинішні переговори, які проходять в Абу-Дабі, також стануть частиною цього процесу. Що ж до фінансування, то, як ви знаєте, це питання вже внесено до порядку денного офіційного засідання Європейської ради наприкінці листопада, тож ми й так планували розглянути його саме тоді", – сказав дипломат.

Прогнозуючи перебіг обговорення, він припустив, що президент Європейської ради Антоніу Кошта "запросить тих двох лідерів, які написали листи, висловити свою позицію". Також лідери "звернуть увагу" на переговори, які тривають зараз в Абу-Дабі. "Триває переговорний процес, який очолюють США спільно з українською стороною. Також визначено, що Європа бере участь у цьому процесі, так само, як і європейські інституції. Це важливо", – деталізував співрозмовник журналістів.

Він також нагадав, що мандат ЄС на участь в мирних переговорах вже "закріплений у висновках Європейської ради (яке пройшло в липні – ІФ-У), щодо того, що саме держави-члени Європейського Союзу мають відстоювати в цьому процесі". "Звісно, це динамічний процес. Тому важливо, і ми, як інституції, докладемо всіх зусиль, щоб це гарантувати, щоб держави-члени не лише своєчасно отримували інформацію про хід обговорень, а й щоб інституції отримували від них зворотний зв'язок. Саме на цій основі, а також на основі принципів, визначених лідерами для цих дискусій, формуються позиції. Зрештою, остаточне рішення залишається за державами-членами", – пояснив високопосадовий європейський дипломат.

Крім того, співрозмовник журналістів вказав, що у межах цих переговорів розглядатимуться "питання кількох типів". "Безумовно, є питання, вирішувати які належить самій Україні, і в цьому контексті ми виступаємо на її підтримку. Є також питання, наприклад, щодо гарантій безпеки, де ключове слово залишається за державами-членами. Крім того, є питання, які нам доведеться вирішувати виключно колективно. До них належать, зокрема, питання вступу, репарацій, санкцій тощо", – деталізував він.

При цьому високопосадовий дипломат констатував, що Європейський Союз присутній у переговорному процесі, зокрема і в тих, які зараз тривають в Абу-Дабі.