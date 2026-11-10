Фіцо погрожує ветувати бюджет ЄС через EUR70 млрд позики для України – зустріч з Бабішем

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нагадав про право вето Словаччини на бюджет Європейського союзу на наступний 2027 рік, коментуючи заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що німецька сторона ветує бюджет ЄС, якщо позика Україні у розмірі EUR70 млрд не буде підтримана.

"Хтось каже, що якщо ми не підтримаємо позику Україні у розмірі EUR70 млрд, то бюджет Європейського Союзу не буде затверджено. Але таке саме право вето є й у нас. Так само, як пан Мерц говорить про право вето, так і я можу сказати те саме. Ми маємо таке саме право вето, як і канцлер Німеччини", – сказав Фіцо за спільній пресконференції з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем.

При цьому він заявив, що має намір обговорити це питання з чеським колегою "окремо, у спокійній обстановці, розібратися в ньому та визначитися, яку позицію ми займемо щодо всього цього", додавши, що у Словаччини з Чехією немає жодних тем політичного характеру, які б їх розділяли.

"Це виглядало як business as usual, але сьогодні це не буде business as usual, навіть близько не буде. Сьогодні ми мусимо реагувати на шантаж, вибачте. Ви можете називати це як завгодно. Я говорю від імені словацької сторони. Те, що робить канцлер ФРН, – це типовий шантаж. І я це відкидаю. Ми – суверенна країна, ми – Словацька Республіка, ми маємо власну думку з цього приводу", – додав голова словацького уряду, коментуючи заяву канцлера Німеччини.

Фіцо заявив, що "ми не підтримаємо чергову пожертву Україні, бо ті EUR90 млрд кредиту, які надали – це подарунок; ви всі знаєте, що це ніколи не окупиться". "Якщо хтось попросить у нас ще 70 мільярдів як пожертву, ми відмовимо. Має бути якийсь компроміс. Я за компроміс, і я готовий говорити про цей компроміс. Але мене ніхто не буде шантажувати війною в Україні… Тому якщо федеральний канцлер прийде і скаже, що він заблокує бюджет ЄС, тому що він хоче, щоб усі країни підписали позику на 70 мільярдів для України, то я теж заблокую… Словаччина ніколи не підтримає кредит для України, тобто подарунок ще на 70 мільярдів", – сказав він.

При цьому очільник уряду Словаччини заявив, що "якщо хтось інший хоче це зробити, нехай це зробить – я точно не можу заборонити Німеччині, якщо вона має багато грошей, Франції та іншим" профінансувати допомогу Україні. "Але Словаччина не буде частиною цього кредиту, цього подарунку, як у випадку EUR90 млрд, який уже був схвалений в рамках ЄС. Сподіваюся, що я висловлююсь однозначно та чітко, і що у моєму висловлюванні не буде сумнівів: Словаччина до нього не входитиме", – додав Фіцо.

Бабіш в свою чергу заявив, що "якщо пан Мерц каже, що заблокує європейський бюджет, то, мабуть, він забув, що в цьому бюджеті передбачено EUR100 млрд для України". "Тож я кажу: коли вже нарешті Європейська Рада призначить людей, які справді братимуть участь у цих переговорах про мир. Бо стверджувати, що мир неможливий, я категорично відкидаю. Ми мусимо докладати зусиль. Ми за все це платимо – ми платимо за це безпосередньо і, звісно, платимо через ціни на енергоносії та в інших галузях. Тож не може бути так, щоб за нас вели переговори американці та всі інші, а ми сиділи десь у кутку, а потім дізнавалися, що нібито хтось там має бути, і вони домовляться, а потім ласкаво поділяться з нами результатами", – сказав він.

Голова чеського уряду прокоментував лист прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, яка на минулому тижні звернулася із закликом до голови Європейської ради Антоніу Кошти забезпечити до грудня поточного року підбір кандидата, який міг би виступати від імені всього ЄС на ймовірних переговорах щодо завершення російсько-української війни, і заявив, що "підтримав Мелоні за те, що вона описала той неймовірний хаос, як ми, Європа, реагуємо". "Цілком очевидно, що ми маємо знову стати важливим політичним гравцем у переговорах про мир в Україні. А ми навіть не змогли на тому засіданні домовитися, де будемо вести переговори, хто буде вести переговори, як будемо вести переговори. Тож це важливо", – сказав він.

Прем'єр Чехії також заявив про важливість формування протиракетної коаліції в Європі. "Знаєте, скільки країн у ЄС мають протибалістичний захист? Лише три: Франція, Італія – це програма SAMP/T, і Німеччина – це програма "Arrow". А ми поки що маємо лише систему, яка могла б збивати лише літаки, дрони тощо. Тож ми, звичайно, маємо насамперед забезпечити протиповітряний захист… У нас цього немає, бо уряд не продовжив усі ті справи, які ми підписали в 2021 році щодо ізраїльських "Спайдерів". Тож ми їдемо до Ізраїлю, і це на першому місці", – сказав Бабіш.

Як повідомлялося, раніше Мерц в листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти заявив, що не підтримає ухвалення наступного семирічного бюджету ЄС на 2028-2034 роки, якщо всі країни-члени не візьмуть на себе зобов'язання щодо подальшого фінансування України. Канцлер пов'язав підтримку майбутнього бюджету ЄС зі згодою всіх держав-членів долучитися до покриття фінансових потреб України, яка наступного року зіткнеться з дефіцитом фінансування в розмірі EUR70 млрд. У листі він наголосив на необхідності знайти рішення, яке забезпечить Україні довгострокову фінансову підтримку, зокрема для обслуговування непогашеного боргу.

Напередодні зустрічі лідерів ЄС у Дубліні, запланованої на четвер і п'ятницю, питання подальшого фінансування України залишається одним із ключових у порядку денному, оскільки попри погоджений раніше кредит на EUR90 млрд, Київ потребує ще EUR70 млрд наступного року. Євросоюз висловив готовність забезпечити близько EUR45 млрд із цієї суми, а Європейська комісія опрацьовує механізми залучення необхідних коштів, зокрема через випуск спільних боргових зобов'язань.

Мерц використовує позицію Німеччини як найбільшого чистого донора бюджету ЄС, щоб домогтися гарантованого фінансування України не лише у 2027 році, а й у наступні роки. Водночас Берлін прагне змінити процедуру ухвалення таких рішень, замінивши принцип одностайної підтримки голосуванням кваліфікованою більшістю, щоб окремі держави-члени не могли блокувати подальшу фінансову допомогу Києву.