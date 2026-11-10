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Політика

Віткофф і Кушнер можуть знову відвідати Україну та Росію після переговорів в Абу-Дабі – ЗМІ

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Представники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф можуть відвідати Київ та Москву після завершення перемовин в Абу-Дабі, повідомляє Axios.

За даними видання, Білий дім висловлює "обережний оптимізм" у зв'язку з відновленням мирних переговорів між Росією та Україною в Абу-Дабі цього тижня. Посланці Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом кількох тижнів працювали над тим, щоб переконати президента Росії Володимира Путіна відновити переговори. Президент Трамп і його команда сподіваються, що Путін буде більш схильним до компромісу після того, як США скасували санкції щодо продажу російського дизельного палива та вжили інших заходів, які були позитивно сприйняті Москвою.

"За словами представника США, після зустрічей в Абу-Дабі Віткофф і Кушнер можуть відправитися до Москви та Києва, щоб безпосередньо поспілкуватися з Путіним і Зеленським", – йдеться в повідомленні.

За словами американських чиновників, протягом останніх двох тижнів Віткофф і Кушнер щодня – іноді навіть кілька разів на день – телефонували російським та українським посадовцям, щоб підготуватися до майбутніх переговорів.

Крім того, Віткофф і Кушнер запросили високопосадовців з НАТО, ЄС та чотирьох провідних європейських держав – Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії – до Абу-Дабі для проведення окремих переговорів у кулуарах переговорів щодо російсько-українського конфлікту.

Європейські союзники України відіграватимуть ключову роль у будь-яких післявоєнних домовленостях щодо безпеки. США також прагнуть започаткувати третій напрям переговорів між європейськими країнами та Росією, щоб знайти нові шляхи для пом'якшення напруженості та уникнення конфлікту. Однак багато європейських країн ставляться до цієї ідеї з великою підозрою. Вони вважають, що це підкріплює російську тезу про те, що Європа становить загрозу безпеці Москви, і побоюються, що це призведе до ослаблення НАТО.

Американські чиновники наголошують, що запропонована ініціатива щодо безпеки між Європою та Росією не замінить і не послабить НАТО та ту центральну роль, яку альянс відіграє у захисті Європи.

Проте, за їхніми словами, нова угода про безпеку між Європою та Росією допомогла б покласти край війні в Україні.

Один із американських чиновників зазначив, що Віткофф і Кушнер сподіваються, що росіяни погодяться включити європейських представників до наступного раунду мирних переговорів після Абу-Дабі.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#візит #представники #сша
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