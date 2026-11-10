Кушнер: США, Україна та європейські партнери обговорили гарантії безпеки для України та майбутню архітектуру безпеки Європи

Представники США, України та європейських партнерів під час зустрічі напередодні тристоронніх переговорів із Росією обговорили формування надійних гарантій безпеки для України, а також майбутню архітектуру безпеки Європи після завершення війни, повідомив спеціальний представник США Джаред Кушнер.

За його словами, учасники зустрічі продовжили координацію зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні та створення умов для тривалого миру. Вони наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України у прийнятті рішень, а також передбачати надійні гарантії безпеки.

"Спільною метою є розроблення практичної та взаємодоповнювальної системи безпеки, яка зміцнить довгострокову безпеку України та сформує необхідну довіру для досягнення врегулювання шляхом переговорів", – ідеться в заяві, поширеній Кушнером у соціальній мережі Х.

Крім того, сторони обговорили подальший розвиток наявних європейських безпекових інституцій та угод після завершення війни в Україні, а також питання врегулювання безпекових ризиків і запобігання небезпечній ескалації.

Учасники підтвердили спільну відданість створенню міцної післявоєнної архітектури безпеки в Європі та наголосили, що сильне НАТО й надалі залишатиметься центральним елементом колективної оборони євроатлантичного простору.

США, Україна та європейські партнери продовжать тісну співпрацю протягом усього переговорного процесу. Спільною метою є перехід до ширших багатосторонніх обговорень за участю європейських партнерів і досягнення всеосяжного та тривалого миру, зазначається в заяві Кушнера.