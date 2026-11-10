Зеленський: Європі із прагматичного погляду мати сильну Україну важливо й навіть необхідно

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що припинення допомоги з боку Європи може мати негативні наслідки, які він охарактеризував як "небезпечні або дуже небезпечні" та описав два можливі сценарії.

"Скептичне ставлення до надання допомоги Україні не на користь жодній європейській країні, тому що йдеться фактично про Росію. Росія виступає проти європейських правил і цінностей. Із прагматичного погляду мати сильну Україну важливо й навіть необхідно. Якщо європейська допомога припиниться, наслідки можуть бути тільки небезпечні або дуже небезпечні", – сказав він в інтерв'ю DR Nyheder, уривки з якого наводяться на офіційному телеграм-каналі президента України.

За його словами, небезпечні такі: "Росія продовжить свої гібридні атаки, як вона вже багато разів робила в Молдові, Румунії, Болгарії, навіть у Німеччині та країнах Північної Європи, таких як Фінляндія і Данія. Вони почнуть робити це масово. Це м'який сценарій".

Щодо "дуже небезпечних наслідків" Зеленський описав наступний сценарій. "Росія просуватиметься далі у Європу. Путін хоче повернути СРСР і повернутися в СРСР. Що це означає? Мати вплив на країни колишнього СРСР, щонайменше на держави Балтії та Молдову".

Тобто, за словами українського лідера, "йдеться також про країни, які входять у НАТО, а це означає, що НАТО доведеться реагувати. Буде залучена вся Європа та Сполучені Штати. Є також небезпеки на морі. Росія може заблокувати Балтійське море так само, як блокує Чорне море", – наголосив Зеленський.