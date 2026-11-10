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Політика

Зеленський: Україна готується до двосторонніх зустрічей із європейськими партнерами для посилення підтримки

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Зеленський: Україна готується до двосторонніх зустрічей із європейськими партнерами для посилення підтримки
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Україна готується до проведення двосторонніх зустрічей із європейськими партнерами та переговорів із міжнародними фінансовими інституціями протягом найближчих тижнів для напрацювання додаткових заходів підтримки держави, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Будуть додаткові кроки, які посилять нашу державу", – написав Зеленський у телеграмі у вівторок.

За його словами, паралельно з Європейською комісією вже розпочалося узгодження конкретних кроків, які мають підтримати українські міста й громади в умовах російських ударів та допомогти людям пройти зимовий період.

"Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та команді Єврокомісії за те, що вже почалось узгодження конкретних кроків, які саме зараз можуть підтримати наші міста й громади в умовах російського терору. Важливо надати якнайбільше можливостей людям, щоб пройти цю зиму", – зазначив президент.

Також, за інформацією Зеленського, прем'єр-міністр України Сергій Корецький разом із міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським і секретарем РНБО Ігорем Клименком опрацьовують необхідні логістичні альтернативи для Києва та визначених обласних центрів.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#зустрічі #єс #президент
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