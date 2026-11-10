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США та Україна хочуть перейти до "багатосторонніх переговорів за участю європейських партнерів" – Віткофф

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США та Україна хочуть перейти до "багатосторонніх переговорів за участю європейських партнерів" – Віткофф

Сполучені Штати, Україна та європейські партнери перед тристоронньою зустріччю з Росією заявили про намір перейти до "багатосторонніх переговорів за участю європейських партнерів", повідомив спецпосланець президента США Стів Віткофф.

"Сполучені Штати, Україна та європейські партнери продовжуватимуть тісно співпрацювати протягом усього переговорного процесу, переслідуючи спільну мету – перейти до ширших багатосторонніх обговорень за участю європейських партнерів та досягти всеосяжного та міцного миру", – написавши він у соціальній мережі Х у вівторок.

Віткофф повідомив, що перед тристоронніми переговорами із Росією представники США, України та європейських партнерів провели зустріч "з метою продовження тісної координації зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні та створення умов для міцного миру, включаючи підтримку надійних гарантій безпеки в рамках будь-якого врегулювання".

За його словами, обговорення відбувалися в дусі співпраці між Сполученими Штатами, Україною та європейськими партнерами, що "відображає їхні спільні цілі, триваючі консультації та відданість євроатлантичній безпеці".

Віткофф зазначив, що учасники підкреслили, що "будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність у прийнятті рішень, а також забезпечувати надійні гарантії безпеки для України".

За його словами, учасники зазначили, що "загальна мета полягає у розробці практичної та взаємодоповнюючої системи безпеки, яка зміцнить довгострокову безпеку України та створить довіру, необхідну для досягнення врегулювання на основі переговорів".

Також Віткофф повідомив, що під час обговорення були розглянуті шляхи розвитку існуючих європейських інститутів та угод у сфері безпеки після завершення війни в Україні.

"Учасники також визнали, що вирішення питань безпеки у повоєнний період та зниження ризику конфліктів мають першочергове значення. Вони обговорили способи забезпечення надійних механізмів управління ризиками та запобігання небезпечній ескалації. Учасники знову підтвердили свою спільну прихильність до створення міцної післявоєнної архітектури та механізмів європейської безпеки і чітко заявили, що сильне НАТО, як і раніше, відіграватиме центральну роль у євроатлантичній колективній обороні", – йдеться у дописі Віткоффа.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#переговори #росія #сша
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