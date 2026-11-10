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Політика

Сибіга провів зустріч із Рубіо: поновив запрошення відвідати Україну

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з державним секретарем США Марко Рубіо в межах зустрічі глав зовнішньополітичних відомств держав "Групи семи", підтвердив міцність стратегічного партнерства між Україною та США.

"Наші переговори були зосереджені на мирних зусиллях під проводом США, ситуації на полі бою та міжнародних подіях. Ми маємо використати кожну можливість для дипломатії та деескалації", – написав Сибіга у Х.

Він наголосив, що Україна вдячна Сполученим Штатам за їхню залученість, а особливо першій леді США Меланії Трамп – за врятовані життя завдяки успішній гуманітарній операції в Олешках.

Також сторони обговорили ситуацію в Чорному морі та необхідність відновлення свободи судноплавства задля глобальної продовольчої безпеки.

Сибіга наголосив, що Україна готова розвивати взаємовигідне безпекове та економічне співробітництво зі США, зокрема спільне виробництво дронів і перспективні економічні проєкти.

"Поновив запрошення державному секретарю США Марко Рубіо відвідати Україну", – написав Сибіга.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#сша #мзс #рубіо #сибіга
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