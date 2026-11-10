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Політика

Буданов про законопроєкт щодо боротьби з підкупом іноземних посадових осіб: Очікуємо від депутатів відповідального рішення

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Буданов про законопроєкт щодо боротьби з підкупом іноземних посадових осіб: Очікуємо від депутатів відповідального рішення
Фото: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив на важливості ухвалення Верховною Радою законопроєкту № 15056, спрямованого на імплементацію міжнародних антикорупційних стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

"Сьогодні очікуємо від Верховної Ради важливого рішення – ухвалення законопроєкту № 15056, який ініціював президент України. Це необхідний крок для завершення приєднання України до Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб", – написав він у Телеграмі у вівторок.

"Для України це посилення відповідальності за міжнародну корупцію, зміцнення довіри партнерів та виконання зобов'язань у межах переговорів про вступ до Європейського Союзу. Очікуємо від народних депутатів відповідального рішення", – наголосив Буданов..

Керівник Офісу президента також зазначив, що "верховенство права, прозорість і сильні державні інституції – складові національної безпеки України. Це принципова позиція президента України та послідовний державний курс, який ми повинні реалізовувати конкретними рішеннями".

Як повідомлялося, законопроєкт № 15056 ("Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про запобігання корупції" у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях") – це ініціатива, спрямована на імплементацію міжнародних антикорупційних стандартів ОЕСР. Законопроєкт вводить криміналізацію підкупу іноземних посадовців: запроваджує кримінальну відповідальність за підкуп іноземних посадових осіб та міжнародних парламентарів, а також поширює дію кримінального законодавства України на випадки такого підкупу за межами держави.

Законопроєкт було подано, включено до порядку денного та прийнято за основу Верховною Радою України 26 травня 2026 року. 9 листопада розгляд законопроєкту було перенесено. Це випливає з картки законопроєкту на сайті ВР.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#буданов #законопроєкт #підкуп #оеср
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