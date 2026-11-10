Сибіга та Барро обговорили мирні зусилля та підтримку енергостійкості України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на зустрічі в Парижі обговорили, зокрема, підтримку енергетичної безпеки України цієї зими, повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

"Глава МЗС подякував французькому колезі за теплий прийом і за те, що Україна посідає центральне місце в порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, зокрема завдяки окремій сесії у форматі "G7+Україна". Він додав, що лідерство Франції в цей надзвичайно важливий момент має справді велике значення", – йдеться у повідомленні МЗС у Телеграмі.

"Поінформував колегу про ситуацію на полі бою, мирні зусилля та міжнародні події. Обговорили весь спектр пріоритетних питань – від енергетичної стійкості до підтримки обороноздатності України та санкцій проти Росії", – повідомив Сибіга подробиці розмови з колегою.

"Особливо цінуємо зусилля, які допомогли мобілізувати підтримку енергетичної безпеки України цієї зими, і розраховуємо на подальшу координацію задля посилення спроможностей нашої протиповітряної оборони", – зазначив Сибіга.