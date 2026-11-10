Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Сибіга та Барро обговорили мирні зусилля та підтримку енергостійкості України

1 хв читати
Додати як джерело
Сибіга та Барро обговорили мирні зусилля та підтримку енергостійкості України
Фото: t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на зустрічі в Парижі обговорили, зокрема, підтримку енергетичної безпеки України цієї зими, повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

"Глава МЗС подякував французькому колезі за теплий прийом і за те, що Україна посідає центральне місце в порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, зокрема завдяки окремій сесії у форматі "G7+Україна". Він додав, що лідерство Франції в цей надзвичайно важливий момент має справді велике значення", – йдеться у повідомленні МЗС у Телеграмі.

"Поінформував колегу про ситуацію на полі бою, мирні зусилля та міжнародні події. Обговорили весь спектр пріоритетних питань – від енергетичної стійкості до підтримки обороноздатності України та санкцій проти Росії", – повідомив Сибіга подробиці розмови з колегою.

"Особливо цінуємо зусилля, які допомогли мобілізувати підтримку енергетичної безпеки України цієї зими, і розраховуємо на подальшу координацію задля посилення спроможностей нашої протиповітряної оборони", – зазначив Сибіга.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#мир #сибіга #барро #енергетика
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Територіальні претензії РФ не будуть у центрі переговорів щодо припинення війни в Україні в Абу-Дабі

Територіальні претензії РФ не будуть у центрі переговорів щодо припинення війни в Україні в Абу-Дабі

Переговори щодо припинення війни в Україні, які мають відновитися у вівторок в Абу-Дабі, зосередяться на гарантіях безпеки та ширших питаннях європей…

Читати
Переговори в Абу-Дабі будуть у тристоронньому форматі, заплановані координаційні зустрічі з європейськими партнерами – Умєров

Переговори в Абу-Дабі будуть у тристоронньому форматі, заплановані координаційні зустрічі з європейськими партнерами – Умєров

Українська переговорна делегація на шляху до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі, повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєр…

Читати
Посли ЄС доручили Єврокомісії розпочати з Україною переговори про посилення співпраці в оборонній промисловості

Посли ЄС доручили Єврокомісії розпочати з Україною переговори про посилення співпраці в оборонній промисловості

Посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу доручили Європейській комісії розпочати з Україною переговори щодо Меморандуму про взаєм…

Читати
Зеленський і Ердоган обговорили різні формати проведення мирних переговорів, у тому числі в Туреччині

Зеленський і Ердоган обговорили різні формати проведення мирних переговорів, у тому числі в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорили підготовку до тристоронньої зустрічі Україна-США-РФ у лис…

Читати