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Політика

США прагнуть конкретизувати на переговорах в Абу-Дабі рішення, які мають ухвалити Зеленський і Путін для завершення війни – ЗМІ

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США прагнуть конкретизувати на переговорах в Абу-Дабі рішення, які мають ухвалити Зеленський і Путін для завершення війни – ЗМІ
Фото: Unsplash

Спецпредставники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер розраховують використати зустрічі в Абу-Дабі для конкретизації рішень, які мають ухвалити президент України Володимир Зеленський та очільник Кремля Володимир Путін у межах пошуку домовленостей про завершення війни, повідомляє Axios із посиланням на американських посадовців.

За їхніми словами, адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована на "обережний оптимізм" напередодні переговорів, які відбудуться у вівторок і середу. Водночас американська сторона визнає, що позиції Києва та Москви залишаються далекими одна від одної, передусім щодо територіального питання.

"Віткофф і Кушнер хочуть використати переговори, щоб "конкретизувати" рішення, які доведеться ухвалити Путіну та Зеленському", – зазначив американський посадовець у коментарі Axios, маючи на увазі необхідність визначити конкретні кроки для досягнення домовленостей про завершення війни.

Американські посадовці заявили, що адміністрація Трампа сподівається на більшу готовність Путіна до компромісів після того, як США скасували санкції щодо продажу російського дизельного пального та вжили інших кроків, які позитивно сприйняли в Москві. "Відносини, які ми побудували з Путіним, матимуть вирішальне значення для цих переговорів", – заявив один із представників США.

Політична робоча група зосередиться на територіальному питанні, яке залишається одним із найскладніших у переговорному процесі. Росія публічно вимагає контролю над усією територією Донбасу, тоді як Україна наполягає на розмежуванні територій відповідно до нинішньої лінії фронту. Водночас американські посадовці стверджують, що під час приватних контактів останніми тижнями обидві сторони продемонстрували певну гнучкість у цьому питанні.

За словами представників США, домовленості щодо територій буде неможливо досягти без попереднього узгодження гарантій безпеки.

США також пропонують започаткувати окремий напрям діалогу між європейськими країнами та Росією для створення механізмів зниження напруженості й запобігання конфліктам. Водночас низка європейських держав із підозрою ставиться до цієї ініціативи, побоюючись, що вона може посилити російський наратив про загрозу з боку Європи та призвести до послаблення НАТО.

Американські посадовці наголошують, що запропонований формат не має замінити або применшити центральну роль НАТО в забезпеченні безпеки Європи. За їхніми словами, нова безпекова угода між європейськими країнами та Росією могла б сприяти завершенню війни в Україні.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#переговори #очікування #сша
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