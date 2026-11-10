США мають намір переконати РФ допустити Європу до переговорів щодо України – ЗМІ

США прагнуть, щоб Росія погодилася на участь Європи в переговорах щодо врегулювання ситуації в Україні, повідомляє у вівторок Financial Times (FT) із посиланням на джерело.

"Американський чиновник заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа намагається отримати від Росії згоду на переговори за участю європейських офіційних осіб. "Ми твердо віримо, що наразі для припинення війни нам справді потрібна Європа за столом переговорів", – повідомляє FT.

За словами американських чиновників, дводенні переговори за участю США, РФ та України, які розпочнуться у вівторок в Абу-Дабі, будуть зосереджені на гарантіях безпеки для України та Росії й на територіальному питанні. У Вашингтоні вважають, що вирішення цих проблем у сукупності є вкрай важливим для завершення війни.

"Чиновник США зазначив, що американська адміністрація запитала Москву, чи буде вона заперечувати проти надання Вашингтоном Україні гарантій безпеки на кшталт "статті 5", мається на увазі зобов'язання НАТО щодо колективної оборони. Передбачається, що й альянс запропонує те саме", – зазначає FT.

Видання уточнює, що останнє слово щодо суті гарантій безпеки залишається за Трампом.

Однак, за інформацією газети, європейські дипломати скептично ставляться до можливості прориву на переговорах в Абу-Дабі. Проте вони визнають важливість участі в нинішньому дипломатичному процесі, незалежно від того, стосується він України, чи загальноєвропейської безпеки.

Також європейські офіційні особи заявляли, що відкриті до дискусій щодо відновлення колишніх механізмів безпеки. Зокрема, може йтися про Договір про відкрите небо, підписаний у 1992 році та який набрав чинності у 2002 році.

Водночас російські ЗМІ з посиланням на джерело в російській переговорній групі повідомляють у вівторок, що головною темою тристоронніх переговорів в Абу-Дабі стануть ключові аспекти формування нової системи безпеки в Європі, а українське врегулювання буде лише одним із пунктів дискусії.