Конфлікт між США та Іраном може незабаром закінчитися – Трамп

Американсько-іранський конфлікт, що розпочався 28 лютого 2026 року, незабаром може завершитися, заявив у вівторок президент США Дональд Трамп.

"Ми спостерігаємо передумови для швидкого завершення конфлікту. Гадаю, це відбудеться досить скоро", – сказав він в інтерв'ю телеканалу CSPAN.

"США перебувають у повній бойовій готовності на випадок, якщо ситуація на Близькому Сході зміниться", – зазначив він.

Однак американський лідер заявив, що не бачить причин задіювати військову міць Вашингтона в регіоні. "Не думаю, що з'явиться причина застосувати її", – запевнив президент.