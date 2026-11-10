Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Конфлікт між США та Іраном може незабаром закінчитися – Трамп

1 хв читати
Додати як джерело
President Donald Trump in the Cabinet Room
President Donald Trump in the Cabinet Room | Фото: Official White House Photo by Daniel Torok

Американсько-іранський конфлікт, що розпочався 28 лютого 2026 року, незабаром може завершитися, заявив у вівторок президент США Дональд Трамп.

"Ми спостерігаємо передумови для швидкого завершення конфлікту. Гадаю, це відбудеться досить скоро", – сказав він в інтерв'ю телеканалу CSPAN.

"США перебувають у повній бойовій готовності на випадок, якщо ситуація на Близькому Сході зміниться", – зазначив він.

Однак американський лідер заявив, що не бачить причин задіювати військову міць Вашингтона в регіоні. "Не думаю, що з'явиться причина застосувати її", – запевнив президент.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#іран #трамп #сша
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Територіальні претензії РФ не будуть у центрі переговорів щодо припинення війни в Україні в Абу-Дабі

Територіальні претензії РФ не будуть у центрі переговорів щодо припинення війни в Україні в Абу-Дабі

Переговори щодо припинення війни в Україні, які мають відновитися у вівторок в Абу-Дабі, зосередяться на гарантіях безпеки та ширших питаннях європей…

Читати
Переговори в Абу-Дабі будуть у тристоронньому форматі, заплановані координаційні зустрічі з європейськими партнерами – Умєров

Переговори в Абу-Дабі будуть у тристоронньому форматі, заплановані координаційні зустрічі з європейськими партнерами – Умєров

Українська переговорна делегація на шляху до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі, повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєр…

Читати
Посли ЄС доручили Єврокомісії розпочати з Україною переговори про посилення співпраці в оборонній промисловості

Посли ЄС доручили Єврокомісії розпочати з Україною переговори про посилення співпраці в оборонній промисловості

Посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу доручили Європейській комісії розпочати з Україною переговори щодо Меморандуму про взаєм…

Читати
Зеленський і Ердоган обговорили різні формати проведення мирних переговорів, у тому числі в Туреччині

Зеленський і Ердоган обговорили різні формати проведення мирних переговорів, у тому числі в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорили підготовку до тристоронньої зустрічі Україна-США-РФ у лис…

Читати