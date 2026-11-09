Постпред України при ООН: Зеленський готовий до зустрічі з Путіним у будь-якій точці світу – хоч на G20, хоч в Антарктиді

Українська сторона розраховує на результати тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, проте констатує, що ключові рішення потребуватимуть особистої зустрічі лідерів України та РФ, які можливі "в будь-якому куточку світу", окрім Москви, заявив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Андрій Мельник.

На засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок Мельник наголосив, що "попри цинічні маневри" Росії, Україна залишається повністю відданою пошуку миру.

"Ми побачимо, що принесуть тристоронні переговори в Абу-Дабі завтра та у середу. Але одне зрозуміло: без саміту на найвищому рівні політичний прорив навряд чи можливий. Саме тому президент України готовий зустрітися з Путіним за першої нагоди – чи то у Флориді в грудні, чи на полях G20, чи в будь-якому іншому куточку світу, якщо треба – навіть в Антарктиді, де завгодно, тільки не в Москві", – заявив дипломат.

За його словами, "проблема в тому, що Путін досі чіпляється за свою ілюзію, ніби він може зламати волю України та змусити українців капітулювати", втім другий місяць поспіль російські війська втрачають території на полі бою. Мельник звернув увагу, що у жовтні, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська захопили лише 139 кв. км української землі, втративши при цьому контроль над 167 кв. км.

"Результат – чиста територіальна втрата у 28 квадратних кілометрів для Росії, яка продовжує наступати, але швидше назад. Рівень втрат та територіальних поступок свідчить про реальність на полі бою: російські війська втратили стратегічну ініціативу та свої наступальні спроможності. Армія Путіна зайшла в глухий кут в Україні. Його мрія про подальші загарбання залишається лише ілюзією", – зазначив Мельник.

На переконання постпреда, Путін зараз спрямовує всі свої зусилля на три речі: ескалацію проти цивільного населення України; одночасне посилення диверсійних операцій та психологічної війни, сіючи розбрат в українському суспільстві, підриваючи довіру та вбиваючи клин між Україною та європейськими союзниками; "цинічну гру "дипломатичною картою": не для того, щоб завершити війну, а щоб виграти час, підтримувати дипломатичний процес, поки Москва продовжує нищити інфраструктуру України, і, можливо, погодитися на припинення вогню лише тоді, коли завдасть тотальної шкоди.

Мельник закликав не лише наших європейських союзників, а й усі держави-члени ООН невідкладно передати Україні всі наявні системи протиповітряної оборони, особливо ракети-перехоплювачі до Patriot, щоб українці могли закрити українське небо від "апокаліптичного дощу російських ракет".

"Тримати ці життєво необхідні системи на складах у той час, як на очах у всього світу Росія щодня вбиває десятки цивільних і перетворює Україну на випалену землю – це навряд чи вчинок по-християнськи", – заявив дипломат.