Територіальні претензії РФ не будуть у центрі переговорів щодо припинення війни в Україні в Абу-Дабі – ЗМІ

Переговори щодо припинення війни в Україні, які мають відновитися у вівторок в Абу-Дабі, зосередяться на гарантіях безпеки та ширших питаннях європейської безпеки, тоді як територіальні претензії Росії відійдуть на другий план, повідомляє The New York Times.

"Як повідомили американські посадовці, цього тижня переговорники зосередяться на гарантіях безпеки, покликаних запобігти відновленню війни в разі досягнення припинення вогню. Ідея полягає в тому, щоб відійти від територіальних претензій і розглянути ширші питання європейської безпеки в надії подолати глухий кут", – наголосило в повідомленні видання.

Як повідомлялося, зять і радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер зазначив, що обговорення безпеки України після війни, її економічного відновлення та механізмів запобігання майбутнім конфліктам мають стати важливою частиною переговорного процесу щодо завершення війни РФ проти України.

Тристоронню зустріч (Україна, США та Росія) в Абу-Дабі заплановано на 10-11 листопада 2026 року в робочому форматі за посередництва США. Основні теми переговорів: енергетичне перемир'я (припинення ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі), безпека судноплавства в Чорному морі (зерновий коридор), гуманітарні питання та обмін полоненими.

США на перемовинах представлятимуть представники президента Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.

Російську делегацію очолить помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Крім того, повідомлялося, що до складу російської делегації увійдуть помічник президента РФ Юрій Ушаков, заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков та Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Юрій Жигарловський.

Україну на тристоронніх перемовинах щодо завершення війни, запланованих на 10-11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) представлятимуть голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, а також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.