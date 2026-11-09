В ООН закликали використати переговори в Абу-Дабі для деескалації та створення умов для припинення вогню в Україні

В Організації Об'єднаних Націй заявили про нагальну необхідність негайних кроків для деескалації в Україні, висловивши надію, що успішний досвід гуманітарного перемир'я в Олешках має бути відтворений в інших районах, та закликали сторони досягти прогресу на майбутніх переговорах в Абу-Дабі, заявила керівник з питань Європи, Центральної Азії та Америки Департаменту ООН з політичних та миротворчих справ Каяко Ґото.

На засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок представниця ООН заявила, що "у нинішній суворій реальності терміново та життєво необхідні практичні кроки для негайної деескалації, навіть якщо вони будуть обмеженими за масштабом". Зокрема, вона зауважила, що генеральний секретар ООН привітав нещодавнє шестиденне локальне перемир'я в місті Олешки Херсонської області.

"Це гуманітарне припинення вогню – найтриваліше з 2022 року, яке було повністю дотримане сторонами, – стало обнадійливим прикладом того, чого можна досягти за наявності необхідної політичної волі задля порятунку життів і надання гуманітарного перепочинку", – сказала Ґото.

В ООН висловили вдячність першій леді США, Папі Римському Леву XIV, Уповноваженим з прав людини України та РФ і всім іншим залученим сторонам, які зробили можливим досягнення цієї домовленості.

"Це також дало сподівання на можливість її відтворення в інших районах, де страждає цивільне населення, що сприятиме ширшій деескалації", – зазначила представниця.

Ґото також привітала дипломатичні зусилля під проводом США, і інші регіональні ініціативи щодо діалогу.

"Ми закликаємо сторони скористатися можливістю, яку надають заплановані на кінець цього тижня в Абу-Дабі тристоронні переговори, для досягнення відчутного прогресу. Ми сподіваємося, що такі зусилля допоможуть запобігти подальшій ескалації, створити умови для припинення вогню та мирного врегулювання, а також сприятимуть інклюзивному діалогу щодо майбутнього європейської безпеки. Організація Об'єднаних Націй готова надати свої ресурси та експертний потенціал для підтримки таких зусиль", – заявила Ґото.

Вона наголосила на неодноразовому заклику генерального секретаря ООН до негайного, повного та безумовного припинення вогню, що може стати важливим кроком до справедливого, тривалого та всеосяжного миру в Україні – відповідно до норм міжнародного права, зокрема Статуту ООН та відповідних резолюцій Організації.

"Щоб розірвати нинішній небезпечний цикл ескалації, ми повинні подвоїти дипломатичні зусилля та досягти конкретних результатів. Організація Об'єднаних Націй продовжуватиме повною мірою підтримувати всі конструктивні зусилля, спрямовані на досягнення цієї мети", – резюмувала Ґото.

Як повідомлялося, 27 жовтня 2026 року в районі Олешок Херсонської області розпочалося 6-денне локальне гуманітарне перемир'я. Метою операції було розмінування шляхів, доставка гуманітарної допомоги цивільному населенню та евакуація жителів із зони бойових дій. Перша леді США Меланія Трамп заявила, що в рамках гуманітарної місії під час перемир'я в Олешках було евакуйовано майже 800 людей.

В ОАЕ 10-11 листопада мають відбутися переговори делегацій України та Росії за посередництва США.