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Політика

Кушнер і Віткофф проведуть консультації з Україною та європейськими партнерами перед тристоронніми переговорами в Абу-Дабі

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Кушнер і Віткофф проведуть консультації з Україною та європейськими партнерами перед тристоронніми переговорами в Абу-Дабі
Фото: Радіо Свобода

Зять і радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланець президента США Стів Віткофф перед початком тристоронніх переговорів щодо України та РФ в Абу-Дабі проведуть зустріч із представниками України, ЄС, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії для координації позицій щодо європейської безпеки та майбутнього України після війни.

Про це Кушнер повідомив у дописі в соціальній мережі Х у понеділок.

За його словами, зустріч продовжить консультації та координацію, які американська сторона здійснює з партнерами протягом останніх кількох тижнів.

"Перед початком дводенних тристоронніх переговорів за участю України та Росії в Абу-Дабі ми з @SEPeaceMissions (Віткоффом – ІФ-У) зустрінемося з нашими партнерами з України, ЄС, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії, щоб продовжити тісні консультації та координацію, які ми здійснюємо протягом останніх кількох тижнів щодо європейської безпеки та майбутнього України після війни", – написав Кушнер.

Він зазначив, що тристоронні переговори стануть першими з лютого. За його словами, мета зустрічей – звести Україну та Росію для безпосереднього обговорення безпекових занепокоєнь, пропозицій і можливих рішень щодо періоду після завершення війни.

Кушнер висловив сподівання, що обговорення допоможуть визначити сфери спільних інтересів, напрацювати практичні рішення та надати імпульсу наступному етапу переговорного процесу.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#переговори #сша #абу_дабі
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