Кушнер: переговори в Абу-Дабі зосередяться на безпеці України після війни, економічному відновленні та запобіганні новим конфліктам

Обговорення безпеки України після війни, її економічного відновлення та механізмів запобігання майбутнім конфліктам мають стати важливою частиною переговорного процесу щодо завершення війни РФ проти України, заявив зять і радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

"Обговорюючи безпеку після війни, економічне відновлення та механізми, необхідні для запобігання майбутнім конфліктам, ми сподіваємося змістити фокус із врегулювання перебігу війни на побудову основ для тривалого миру", – написав Кушнер у соціальній мережі Х у понеділок.

Він зазначив, що робота США зосереджена на чотирьох взаємопов'язаних пріоритетах: припиненні бойових дій, розробці гарантій безпеки після війни, підготовці комплексного економічного плану для України та просуванні гуманітарних заходів.

Як повідомлялося, тристоронню зустріч (Україна, США та Росія) в Абу-Дабі заплановано на 10-11 листопада 2026 року в робочому форматі за посередництва США. Основні теми переговорів: енергетичне перемир'я (припинення ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі), безпека судноплавства в Чорному морі (зерновий коридор), гуманітарні питання та обмін полоненими.

США на перемовинах представлятимуть представники президента Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.

Російську делегацію очолить помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Крім того, повідомлялося, що до складу російської делегації увійдуть помічник президента РФ Юрій Ушаков, заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков та Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Юрій Жигарловський.

Україну на тристоронніх перемовинах щодо завершення війни, запланованих на 10-11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) представлятимуть голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, а також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.