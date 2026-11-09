Індія готова виступити посередником в налагодженні продовольчих коридорів – розмова Зеленського і Моді

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої сторони обговорили, зокрема, розблокування Чорноморського зернового коридору.

"Важливо, щоб Індія знайшла, якими своїми кроками та діалогом з іншими лідерами вона може докластися до наближення кінця війни. Одним із напрямів може бути продовольча безпека. Ми обговорили, як Росія блокує експорт зерна в Чорному морі. Індія готова виступити посередником в налагодженні продовольчих коридорів, і розраховуємо на продовження зусиль в цьому напрямі", – написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

Він наголосив, що РФ "має зрозуміти, що від заблокованих морських шляхів страждає її економіка та сотні мільйонів людей в різних країнах".

"Домовились, що команди будуть на зв'язку щодо цих та інших двосторонніх питань", – повідомив президент України.

Зеленський розповів Моді про дипломатичний трек завершення війни.

"Активно готуємося по кожному з питань, яке є в адженді зустрічі в Абу-Дабі. З боку України завжди конструктивний підхід, і потрібна така ж готовність іти на деескалацію від Росії. Пан прем'єр-міністр не раз говорив, зокрема й російському очільнику, що зараз час закінчувати війну, а не продовжувати", – сказав він.

Своєю чергою, Моді у соціальній мережі Х повідомив, що у розмові із Зеленським він "підтвердив тверду прихильність Індії до того, щоб усіма можливими способами сприяти мирному врегулюванню конфлікту".

"Я подякував президенту Зеленському за те, що він поділився своїми думками щодо поточного конфлікту, його гуманітарних аспектів та різних зусиль, спрямованих на відновлення миру", – написав Моді.

Моді також повідомив, що очільники держав "обговорили широке двостороннє співробітництво та домовилися про подальше зміцнення зв'язків між Індією та Україною".