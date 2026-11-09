Канада запровадила нові санкції проти Росії для обмеження її ракетного потенціалу

Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананад Ананд у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" у Парижі оголосила, що Канада вводить додаткові санкції проти Росії відповідно до Положення про спеціальні економічні заходи, повідомляє пресслужба уряду Канади.

"Канада вносить до списку ще 38 юридичних осіб та 24 фізичних осіб з метою подальшого обмеження військового потенціалу Росії шляхом націлювання на елементи її оборонно-промислової бази, зокрема на суб'єктів, причетних до розробки технологій балістичних ракет та кібердіяльності Росії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці заходи також покликані ще більше збільшити економічні витрати Росії, пов'язані з війною проти України, шляхом націлювання на фінансових посередників, зокрема криптовалютні біржі, які сприяють підтримці військової економіки Росії.

"Канада разом зі своїми союзниками та партнерами залишається відданою посиленню тиску на тих, хто сприяє та підтримує російську військову машину. Канада й надалі стоятиме на боці України та співпрацюватиме з міжнародними партнерами задля досягнення справедливого та тривалого миру відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", – наголошується в повідомленні.

Загалом з 2014 року Канада наклала санкції на понад 3 500 осіб та організацій, а також на понад 700 суден, причетних до порушення суверенітету України.