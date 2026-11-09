До складу української делегації крім Умєрова увійдуть Буданов, Кислиця, Скібіцький та Арахамія – радник президента

Україну на тристоронніх перемовинах щодо завершення війни, запланованих на 10-11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) представлятимуть голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, а також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив у понеділок радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин. Крім того, за його словами, в складі української делегації буде аналітик від СЗР.

Як повідомлялося, тристороння зустріч (Україна, США та Росія) в Абу-Дабі запланована на 10-11 листопада 2026 року у робочому форматі за посередництва США. Основні теми переговорів: енергетичне перемир'я (припинення ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі), безпека судноплавства в Чорному морі (зерновий коридор), гуманітарні питання та обмін полоненими.

США на перемовинах представлятимуть представники президента Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.

Російську делегацію на тристоронніх переговорах між США, Україною та РФ в Абу-Дабі очолить помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Крім того, повідомлялося, що до складу російської делегації увійдуть помічник президента РФ Юрій Ушаков, заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков та Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Юрій Жигарловський.

Від НАТО до перемовин долучиться керівник апарату та директор Офісу генерального секретаря Альянсу Марка Рютте Джеффрі ван Леувен (Geoffrey van Leeuwen).

Також повідомлялося про участь у перемовинах керівника кабінету президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн Бьорна Зайберта (Björn Seibert), головної радниці з питань зовнішньої політики президента Європейської ради Антоніу Кошти Анни-Марії Бурої (Anna-Maria Boura) та радника федерального канцлера Німеччини Фридріха Мерца з питань зовнішньої політики та безпеки Ґюнтера Зауттера (Günter Sautter). Крім того, до Абу-Дабі за кілька днів до зустрічі прибув радник прем'єра Великої Британії Ендрю Бернема з питань національної безпеки Джонатан Пауелл (Jonathan Powell), але наразі його участь у перемовинах не підтверджувалася.

Умєров повідомив, що українська переговорна делегація вже на шляху до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі. За його словами, 10-11 листопада в Абу-Дабі перебуватимуть представники європейських країн, зокрема формату Е4: Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також представники НАТО і Єврокомісії. Він наголосив, що мета української делегації – довготривалий і стійкий мир, гарантована безпека для України та реальні можливості для відновлення України після війни.