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Політика

Від НАТО у переговорах в Абу-Дабі буде Джефрі ван Леувен – джерела

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Від НАТО у переговорах в Абу-Дабі буде Джефрі ван Леувен – джерела

На переговорах щодо миру за участю України, США та Росії, які відбудуться 10-11 листопада в столиці ОАЕ Абу-Дабі, від НАТО до долучиться Джеффрі ван Леувен – керівник апарату та директор Офісу генерального секретаря Альянсу.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив посадовець НАТО на умовах анонімності.

"НАТО в Абу-Дабі представлятиме начальник штабу Джеффрі Ван Леувен", – сказав співрозмовник.

10-11 листопада в ОАЕ мають відбутися переговори делегацій України та Росії за посередництва США – перші з лютого 2026-го.

Українська делегація уже на шляху до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі, повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

У ці ж дні в Абу-Дабі перебуватимуть представники європейських країн, зокрема формату Е4: Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також представники НАТО і Єврокомісії. "З європейськими партнерами проведемо окремі координаційні зустрічі", – зазначив Умєров.

Російську делегацію, за даними їхніх ЗМІ, очолить помічник очільника Кремля Володимир Мединський. Також у зустрічі візьмуть участь представники двох управлінь Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков і Юрій Жигарловський, заступники очільника МЗС РФ Сергій Рябков і Михайло Галузін.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна серйозно ставиться до майбутньої тристоронньої зустрічі переговорних команд в Абу-Дабі та очікує від Росії такої ж налаштованості на мирний процес.

Він також наголосив на необхідності участі Європи у мирному процесі як до зустрічі в Абу-Дабі, так і після неї. За його словами, пріоритети зустрічі – гарантії безпеки, деескалація в Чорному морі, енергетичне перемир'я, повернення дітей, обміни полонених.

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Редактор · Політичні новини
#переговори #учасник #нато
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