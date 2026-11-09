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Канада запровадила санкції проти 38 організацій та 24 осіб за зв'язки з оборонною промисловістю та кіберактивністю РФ

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Канада запровадила санкції проти 38 організацій та 24 осіб за зв'язки з оборонною промисловістю та кіберактивністю РФ
Фото: Pixabay

У понеділок канадська влада оголосила про додавання до антиросійських санкційних списків ще 38 юридичних та 24 фізичних осіб.

"Канада вводить санкції ще проти 38 організацій та 24 осіб з метою ще сильнішого ослаблення військового потенціалу Росії за рахунок заходів проти елементів її оборонної промисловості, включно із розробкою балістичних ракет, та проти дій Росії у кіберпросторі", – йдеться у заяві МЗС Канади.

Санкції застосовуватимуться також проти фінансових структур, що сприяють використанню криптовалют.

У пресрелізі нагадується, що з 2014 року Канада у зв'язку з РФ запровадила санкції щодо понад 3,5 тис. структур та осіб, а також проти понад 700 суден.

#росія #канада #санкції
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