Переговори в Абу-Дабі будуть у тристоронньому форматі, заплановані координаційні зустрічі з європейськими партнерами – Умєров

Українська переговорна делегація на шляху до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі, повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

"У вівторок та середу має відбутись тристоронній формат за участі представників України, США та Росії. У ці ж дні в Абу-Дабі перебуватимуть представники європейських країн, зокрема формату Е4: Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також представнмки НАТО і Єврокомісії. З європейськими партнерами проведемо окремі координаційні зустрічі", – написав Умєров в телеграм-каналі.

Він пояснив, що для України принципово зберігати тісну координацію з усіма нашими ключовими партнерами, забезпечувати узгодженість позицій і спільне розуміння подальших кроків у переговорному процесі. "Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу", – написав Умєров.

Він наголосив, що мета української делегації – довготривалий і стійкий мир, гарантована безпека для України та реальні можливості для відновлення України після війни.