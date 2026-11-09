Україна не виконала план реформ на відміну від Чорногорії, Албанії та Молдови – Порошенко після візиту до Брюсселю

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді закликав терміново викликати для звіту керівників правоохоронних органів, які стали фігурантами розслідування "Карфаген", і зауважив, що відсутність реформ у царині верховенства права блокує членство України в ЄС, що засвідчив останній Звіт про розширення Європейської Комісії, повідомляється на сайті політсили.

"Я повернувся разом з колегами з Брюсселю. Прийнятий був вікопомний Enlargement Report. Мені здається, що їх було прийнято два: один для всього світу, а інший – для керівництва держави і парламенту. Для всього світу було зазначено: Україна не зафіксувала, на відміну від Чорногорії, Албанії і навіть Молдови, дату завершення переговорів про закриття кластерів і вступ. Єдина з чотирьох… Україна не виконала план реформ на відміну від трьох держав", – сказав Порошенко.

Він зауважив, що "перед Україною поки що не червоне, а жовте світло, але від нас з вами і від уряду залежить, щоби ми не зупинили рух в Європу".

Політик заявив, що під час візиту йому задавали запитання щодо операції "Карфаген" і наполягає на розгляді цього питання у Верховній Раді. "Я хочу підтримати лідерів фракцій, які сьогодні вимагали почати цей день із заслуховуванням керівників правоохоронних органів, які були задіяні в "Карфагені". Негайному їх відстороненні для того, щоб вони не мали можливості впливати на хід розслідування. І я шокований, коли я з'являюсь в парламенті і бачу – нічого не відбувається", – сказав Порошенко.

Як повідомлялося, 4 листопада Європейська комісія оприлюднила річну доповідь щодо розширення, в якій визначається, де Україна зараз перебуває на шляху до членства в Європейському союзі, і якими будуть наступні кроки найближчою перспективою. Чиновник Єврокомісії назвав мету Києва завершити переговори про вступ до кінця 2027 року амбітною, і що її досягнення вимагає значного прискорення темпів реформ.

Доповідь аналізує прогрес 10 країн-партнерів – України, Чорногорії, Албанії, Молдови, Сербії, Північної Македонії, Боснії та Герцеговини, Косово (потенційну країну-кандидата), Туреччини та Грузії – у переговорному процесі, оцінюючи як досягнутий прогрес, так і загальний рівень готовності. Для чотирьох країн-лідерів – Чорногорії, Албанії, України та Молдови – прописані так звані "дорожні карти", які розраховані на рік уперед, починаючи з поточного моменту, зокрема, для України та Молдови – на наступний 2027 рік.

У той же день, 4 листопада, НАБУ і САП повідомили про підозру п'ятьом учасникам імовірної злочинної організації у справі "Карфаген", серед яких генерал СБУ Сергій Дука. За версією слідства, вони забезпечували систематичне надання хабарів високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

7 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген" з відповідними службами Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Польщі і назвав відповідні новини "відверто неприємними, відверто ганебними, абсолютно неприпустимі речами" та анонсував нові кадрові рішення.

Порошенко раніше вже заявляв, що деталі операції "Карфаген" шокували західних союзників України, і в разі, якщо силові та правоохоронні структури не будуть реформовані відповідно до євроінтеграційних зобов'язань, Українська держава втратить шанс на членство в Європейському союзі. Він анонсував внесення "Європейською солідарністю" до Верховної Ради пакету змін, який включатиме створення в Верховній Раді тимчасової слідчої комісії у справі "Карфаген".