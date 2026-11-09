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Політика

Ердоган знову заявив про готовність Туреччини стати посередником у переговорах щодо припинення російсько-української війни

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Ердоган знову заявив про готовність Туреччини стати посередником у переговорах щодо припинення російсько-української війни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок заявив про готовність Анкари знову прийняти у Стамбулі переговори між Україною та РФ.

"Туреччина готова знову запропонувати Стамбул як центр для переговорів і задіяти всі інструменти гуманітарної дипломатії", – наводить його слова агентство "Анадолу".

У розмові з журналістами після повернення з Азербайджану президент Туреччини зазначив, що Анкара "докладає активних дипломатичних зусиль, щоб покласти край конфлікту (повномасштабній війні Росії проти України – ІФ-У)".

Ердоган також заявив, що Туреччина не хотіла би бачити нову хвилю атак на Іран або подальшу дестабілізацію ситуації в регіоні.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#переговори #росія #туреччина
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