Прем'єр Норвегії поставив під сумнів прогноз Трампа про перспективи угоди про мир в Україні

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що не очікує від тристоронніх українсько-американсько-російських переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) значного прориву, і поставив під сумнів оптимістичний прогноз президента США Дональда Трампа, що угода про завершення війни в Україні буде підписана незабаром.

"Я був би обережним… Абу-Дабі – це проміжний етап, і одним із його результатів має стати подальший крок, який має відбутися досить скоро після цього", – сказав Стьоре в інтерв'ю виданню Politico, відповідаючи на запитання по очікування від запланованих на 10-11 листопада перемовин.

За словами очільника норвезького уряду, порядок денний зустрічі в Абу-Дабі, ймовірно, включатиме переговори про припинення вогню в Чорному морі для забезпечення безпечного транспортування зерна, припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, замороження лінії фронту в конфлікті та інші "заходи з зміцнення довіри", такі як обмін полоненими. Він також зазначив, що ведеться робота над питанням гарантій безпеки, щоб упевнитися, що РФ не здійснить нового нападу.

У той же час він спростував припущення, що Володимир Путін прагне завершити війну в Україні. "Якби він прагнув миру, війни б і не було з самого початку. Якби він прагнув миру протягом цих п'яти років, коли бачить, що його країна занепадає, що сусідні країни стають членами НАТО, що його народ гине, і всі ці жахливі речі, війна б уже закінчилася", – сказав прем'єр Норвегії, відповідаючи на запитання, чи вірить він після нещодавньої розмови з Володимиром Путіним у те, що керівництво РФ прагне миру.

Але водночас "той факт, що він бере слухавку", щоб поговорити, "на мою думку, свідчить принаймні про готовність сісти за стіл переговорів", сказав він. І хоча Стьоре "поки що" не бачить ознак того, що Путін справді готовий до угоди, відправлення делегації до Абу-Дабі та відповідальність за те, що "нічого не вдалося досягти", також мають "свою ціну".

На питання, чи довіряє він представникам Трампа Стівену Віткоффу та Джареду Кушнеру як гарантам справедливого мирного процесу для України, і чи повинна Європа їм довіряти, голова уряду Норвегії відповів: "Я вірю, що США шукають спосіб покласти край цій війні".

Коментуючи його розмову з Путіним, він зазначив, що хоча Норвегія та Фінляндія мають добрі стосунки з американськими переговірниками, війна відбувається саме в Європі. "Жити місяць за місяцем… сподіваючись, що ця війна закінчиться завдяки тому, що Європа не буде вести діалог із Москвою, – це, на мою думку, ілюзія… Ми вважаємо, що до Путіна мають долинути європейські голоси з поясненням, чому і як ми підтримуємо Україну", – сказав Стьоре, додавши що через постійні опосередковані контакти з США керівництво РФ фактично не є ізольованим.

На запитання, чи здавався Путін раціональним під час розмови, він відповів: "Я б охарактеризував це як професійне. Я б охарактеризував це як раціональне… Це була розмова, під час якої ми домовилися про принципи – ми не перебиватимемо, дотримуватимемося викладеного. Його аргументи були передані абсолютно чітко".

Стьоре також спростував повідомлення у низці ЗМІ, що Путін під час розмови нібито прочитав йому та фінському колезі лекцію з історії як виправдання війни: "Я просто мушу сказати – бо, знаєте, я був присутній – він цього не робив".

Як повідомлялося, тристороння зустріч (Україна, США та Росія) в Абу-Дабі запланована на 10-11 листопада 2026 року у робочому форматі за посередництва США. Основні теми переговорів: енергетичне перемир'я (припинення ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі), безпека судноплавства в Чорному морі (зерновий коридор), гуманітарні питання та обмін полоненими.

В кінці жовтня президент України Зеленський обговорив із Стьоре та президентом Фінляндії Александером Стуббом їх розмову з Путіним та подякував їм за "активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль".