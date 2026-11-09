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Політика

Фон дер Ляєн обговорила із Зеленським припинення вогню та переговори в Абу-Дабі

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Фон дер Ляєн обговорила із Зеленським припинення вогню та переговори в Абу-Дабі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським напередодні візиту до Румунії та Болгарії, під час якої сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні, припинення вогню та майбутні переговори в Абу-Дабі.

Відповідну заяву фон дер Ляєн оприлюднила Європейська комісія в понеділок у Брюсселі.

"Сьогодні я розпочинаю візит до Чорноморського регіону, де загострюються безпекові загрози, частішають атаки та гинуть ні в чому не винні люди. У Румунії та Болгарії я зустрінуся з лідерами, щоб обговорити ситуацію на місцях і те, як Європа може посилити свою відповідь. Напередодні візиту я провела змістовну телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським", – йдеться в заяві.

Фон дер Ляєн наголосила на необхідності відновити та зберегти свободу судноплавства в Чорному морі. Вона також повідомила, що підтвердила підтримку заклику Зеленського до припинення вогню щодо продовольчої та енергетичної інфраструктури.

"Ми також обговорили поточні зусилля, спрямовані на досягнення миру, та переговори, що відбудуться цього тижня в Абу-Дабі, де ЄС буде представлений разом із нашими партнерами", – зазначила президентка Єврокомісії.

Крім того, фон дер Ляєн повідомила про намір зустрітися із Зеленським у Дубліні пізніше цього тижня для обговорення подальших кроків до миру за участю інших лідерів.

12 листопада в Дубліні відбудеться засідання Європейської політичної спільноти, а 13 листопада – неформальний саміт Європейського Союзу.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#розмова #єс
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