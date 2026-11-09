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Політика

Трамп планує зустрітися із Сі та Путіним на саміті АТЕС в Китаї

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US кадровано

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, він зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним на саміті лідерів АТЕС у Китаї 18-19 листопада, повідомляє Reuters.

"Одне із зустрічей, як я вважаю, відбудеться з президентом Путіним і президентом Сі, і це буде цікаво. Ми обговорюємо багато питань, зокрема денуклеаризацію, але й багато інших тем. Ми намагаємося покласти край війні в Ірані", – сказав Трамп.

У жовтні Трамп заявляв, що готовий до тристоронніх переговорів щодо контролю над озброєнням із Сі та Путіним, які, за його словами, будуть зосереджені на денуклеаризації.

Пізніше повідомлялося, що Путін запропонував використати тристоронню зустріч для обговорення припинення тривалої війни Росії в Україні.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#китай #росія #сша #президенти #зустріч
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