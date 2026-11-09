Трамп допускає, що Україна після завершення війни матиме "дещо інші обриси"

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія "дуже близькі до укладення угоди", однак натякнув на зміну кордонів України за результатами угоди. Про це він заявив в інтерв'ю програмі "60 Minutes".

"Я думаю, що ми це зробимо, і я думаю, що це станеться, і в результаті вони отримають Україну дещо іншої форми", – заявив Трамп.

Він вчергове вказав, що між Путіним і Зеленським "панує величезна ненависть".

"Між президентом Путіним і президентом Зеленським панує величезна ненависть, і, знаєте, чи не зрозуміліше це з боку президента Зеленського, враховуючи, що в його країну насправді вторглися? Ну, так, це так, але це було також дуже-дуже... Коли вони зустрілися вперше, до Росії було проявлено велику неповагу. Тож я нічого не скажу, але це врівноважує те, що вони вторглися", – заявив Трамп.