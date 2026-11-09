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Трамп допускає, що Україна після завершення війни матиме "дещо інші обриси"

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Трамп допускає, що Україна після завершення війни матиме "дещо інші обриси"
Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія "дуже близькі до укладення угоди", однак натякнув на зміну кордонів України за результатами угоди. Про це він заявив в інтерв'ю програмі "60 Minutes".

"Я думаю, що ми це зробимо, і я думаю, що це станеться, і в результаті вони отримають Україну дещо іншої форми", – заявив Трамп.

Він вчергове вказав, що між Путіним і Зеленським "панує величезна ненависть".

"Між президентом Путіним і президентом Зеленським панує величезна ненависть, і, знаєте, чи не зрозуміліше це з боку президента Зеленського, враховуючи, що в його країну насправді вторглися? Ну, так, це так, але це було також дуже-дуже... Коли вони зустрілися вперше, до Росії було проявлено велику неповагу. Тож я нічого не скажу, але це врівноважує те, що вони вторглися", – заявив Трамп.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#війна #росія #закінчення #сша
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