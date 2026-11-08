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"Євросолідарність" ініціює ухвалення Антикорупційної стратегії та законів зі списку Качки-Кос – погоджувальна рада

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"Євросолідарність" ініціює ухвалення Антикорупційної стратегії та законів зі списку Качки-Кос – погоджувальна рада
Фото: https://eurosolidarity.org/

"Євросолідарність" ініціює ухвалення Антикорупційної стратегії та законів зі списку Качки-Кос – погоджувальна рада

Фракція париії "Європейська солідарність" у Верховній Раді ініціює включення в порядок денний парламенту Антикорупційної стратегії та законопроєкти зі списку Качки-Кос, заявили співголови фракції після засідання погоджувальної ради.

"Цього тижня Європейська комісія прийняла і оприлюднила черговий звіт щодо політики розширення, аналіз щодо виконання домашнього завдання усіма країнами-кандидатами. І попри дипломатичну ремарку, що Україна рухається шляхом євроінтеграції, далі дуже багато критики, яку визнають навіть в кабінетах влади. Йдеться і про сповільнення реформ, і про проблеми з антикорупційними органами, які щоразу відчувають на собі тиск, і про невиконання урядом та парламентом частини своїх зобов’язань. Хоча всі ці законопроєкти "Європейська Солідарність" давно зареєструвала", – сказала співголова фракції Ірина Геращенко.

За її словами,  у неділю на погоджувальній ради вона разом з іншим співголовою фракції Артуром Герасимовим ініціювала включення до попядку денного законопроєктів, "які будуть рухати нас до Європейського Союзу".

"Перш за все, ми вимагаємо від так званої монобільшості поставити законопроєкти, які стосуються Антикорупційної стратегії, які стосуються боротьби з корупцією. Згадати нарешті про "Карфаген" і не засовути голову в пісок як страуси. По-друге, мають стояти законопроєкти з плану "Качка-Кос". Перезавантаження ДБР, реформа Служби безпеки України, реформа Офісу Генерального прокурора,  конкурсний відбір і Генпрокурора, і прокурорів. І це мають бути... ті законопроєкти, які будуть підтримані всім залом і принесуть реальні зміни в цю сферу", – сказав Герасимов.

#качка_кос #антикорупційна #євросолідарність #стратегія
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