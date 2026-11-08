Президент Ізраїлю доручив опозиціонеру Айзенкоту сформувати уряд

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог доручив лідеру опозиції та партії "Яшар" Ґаді Айзенкоту сформувати уряд, повідомляє The Times of Israel у неділю.

"Я очікую від вас, що ви зробите все, що в ваших силах, щоб сформувати уряд, який служитиме всій нації", – заявив Герцог під час офіційної церемонії вручення Айзенкоту відповідного мандата.

Своєю чергою лідер опозиції заявив, що розуміє покладену на нього відповідальність і має намір піти на "креативні та неординарні кроки", щоб впоратися з нею.

Раніше Герцог поінформував про своє рішення як Айзенкота, так і нинішнього прем'єра Беньяміна Нетаньягу. Президент обрав кандидата на посаду прем'єра після консультацій із делегаціями, що представляють інтереси всіх членів Кнесету нового скликання. У підсумку 67 депутатів висловилися за Айзенкота, 46 – за Нетаньягу, решта утрималися.

У Айзенкота буде 28 днів на формування уряду. У разі необхідності він зможе попросити про додатковий термін у 14 днів.