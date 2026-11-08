Європа буде представлена на переговорах щодо України в Абу-Дабі – глава МЗС Франції

Європа візьме участь у переговорах щодо України в Абу-Дабі, заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

"Європейці будуть там представлені. Франція буде в Абу-Дабі, щоб брати участь у цих дискусіях", – сказав він в ефірі радіостанції RTL у неділю.

Міністр уточнив, що поки не може сказати, хто представлятиме Францію на цих консультаціях. "Але ми точно будемо там", – додав Барро.

За його словами, "останніми тижнями європейці підвищили голос і заявили американським посередникам, що дискусії щодо майбутнього нашого континенту неможливі без урахування наших очікувань і вимог".

Барро пояснив, що бачення країн ЄС в Абу-Дабі представлятиме саме Франція.

"Франція зробить так, щоб голос Європи прозвучав", – сказав він.

Подробиць про те, в якому форматі, за його даними, європейська сторона візьме участь у переговорах, Барро не навів.

Тристороння зустріч Росія-США-Україна запланована в Абу-Дабі (ОАЕ) на 10-11 листопада.

Москва неодноразово висловлювалася проти участі представників Європи в тристоронній зустрічі.

За інформацією росЗМІ, у зустрічі в Абу-Дабі від РФ візьмуть участь помічник Путіна Володимир Мединський, заступники глави МЗС Сергій Рябков і Михайло Галузін, представники двох управлінь Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков і Юрій Жигарловський.