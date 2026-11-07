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Політика

Пісторіус: Ми більше не можемо передавати Україні системи Patriot – ЗМІ

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Пісторіус: Ми більше не можемо передавати Україні системи Patriot – ЗМІ

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина вже передала Україні декілька комплексів Patriot і певну кількість ракет до них та наразі вичерпала свої можливості, повідомило видання Focus.

"Німеччина вже поставила Україні кілька ракетних систем Patriot та керованих ракет. Міністр наразі виключає подальші поставки. Пісторіус сказав: "Все, що ми даємо зараз, ми поки не можемо відшкодувати; це призвело б до появи прогалин у нашій обороні, за які ми не можемо нести відповідальність. Більше зараз неможливо". Його висновок: "Ми не можемо зробити більше зараз". Інші країни тепер повинні зробити більше", – йдеться у повідомленні Focus.

Повідомляється, що це питання, за словами Пісторіуса, обговорюватиметься в середині листопада в рамках Контактної групи щодо України (формат "Рамштайн").

Раніше український міністр оборони Євгеній Хмара закликав країни формату E5 – Німеччину, Велику Британію, Францію, Польщу та Італію – розглянути можливість передачі Україні 10% своїх запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot та IRIS-T в обмін на майбутні поставки, яких очікує Київ.

За словами президента Володимира Зеленського, цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.

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Редактор · Політичні новини
#німеччина #patriot #пісторіус #defence
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