Голова МЗС Італії Таяні став мішенню кіберзлочинців, серед причин – підтримка України

Кіберзлочинці кілька днів поширюють персональні дані голови МЗС Італії Антоніо Таяні в даркнеті та намагаються отримати додаткову інформацію про нього і його родину, за такі дані вони готові платити.

"Кіберзлочинці вже кілька днів поширюють мої особисті дані в даркнеті та шукають іншу інформацію, фактично наражаючи мене на нові загрози та залякування. Вони також втягують у це мою родину, готові платити за додаткові відомості про мене та моїх близьких", – написав Таяні в соціальній мережі Х у суботу.

Він пов'язує атаки з позицією Італії щодо України: "Наша позиція щодо України – це політична причина, чому я потрапив у приціл: захищати свободу суверенної держави, чітко стати на бік демократії та незалежності нації для цих злочинних суб'єктів є небезпечним".

"Моя реакція дуже проста: я ні в якому разі не піддамся залякуванням. Я продовжуватиму працювати, щоб захищати своє міністерство та Італію, і дедалі більше зміцнюватиму зв'язки та співпрацю з нашими союзниками, щоб ми могли захищатися разом", – додав він.

"Наш вибір, моя місія виконані: ми й надалі захищатимемо нашу безпеку, захищатимемося від кіберзлочинців. З переконанням, що це правильний шлях для захисту італійського народу та нашої країни", – наголосив міністр.