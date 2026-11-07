РФ почала використовувати власну супутникову мережу "Рассвет" для військового зв'язку над Україною – ЗМІ

Росія розпочала застосування власного супутникового угруповання "Рассвет" для забезпечення військового зв'язку над територією України, повідомляє Reuters із посиланням на Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), цього року Росія вивела на орбіту 32 супутники "Рассвет" двома партіями – у березні та липні. Минулого місяця російський уряд заявив, що РФ запустила понад 30 супутників", – йдеться в повідомленні відомства.

Як зазначає агентство, система "Рассвет" може забезпечувати двосторонній обмін даними з російськими безпілотниками. Це дозволить розвідувальним БпЛА передавати інформацію в режимі реального часу, а операторам ударних дронів – коригувати їхні маршрути безпосередньо під час польоту, зокрема залежно від зміни розташування цілей або для ухилення від засобів протиповітряної оборони.

Речник ГУР Андрій Юсов у письмовому коментарі Reuters підтвердив використання Росією супутникової системи "Рассвет" у військових цілях над територією України.

"Росія використовує супутникову систему "Рассвет" над територією України у військових цілях…У довгостроковій перспективі це може підвищити ефективність ударних і розвідувальних БпЛА та ускладнити їх перехоплення системами радіоелектронної боротьби й радіоелектронної розвідки", – йдеться в коментарі.

Водночас, за його словами, нинішньої кількості супутників недостатньо для забезпечення безперервного покриття території України, тому зв'язок доступний періодично – під час прольоту супутників над відповідними районами.