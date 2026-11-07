Зеленський: Нові члени Конгресу США та представники Демократичної партії запевняють у подальшій підтримці України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на подальшу підтримку України з боку США, оскільки, за його словами, нові члени Конгресу та представники Демократичної партії запевнили його, що залишаються на боці України й не мають наміру балансувати між Києвом і Москвою.

"Я думаю, що ми можемо на це розраховувати, адже я чув від нових людей, які увійдуть до Конгресу, а також від представників Демократичної партії, що вони залишаються на нашому боці. Вони не намагаються балансувати між нами та Росією. Вони не бояться називати Росію агресором. Вони не хочуть віддавати Путіну нашу землю", – сказав Зеленський в інтерв'ю CNN.

За його словами, двопартійна підтримка США має принципове значення для України, і він погоджується з оцінкою міністра закордонних справ щодо перспектив її посилення після результатів виборів до Конгресу. "Для нас дуже важливо, коли навколо України є така єдність", – наголосив президент.

Він зазначив, що Україна наближається до складного періоду через масштабні російські атаки із застосуванням іранських безпілотників, балістичних і крилатих ракет, спрямовані, зокрема, проти цивільної інфраструктури, енергетичних об'єктів і шкіл.

"Саме тому зараз нам потрібна підтримка. Я сказав, що ми справді розраховуємо на посилення двопартійної підтримки. Вона нам дуже потрібна", – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ у четвер наголосив, що Україна розраховує на подальше посилення американської підтримки за підсумками проміжних виборів до Конгресу США та очікує проведення найближчими днями переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) щодо безпекових питань і можливого порядку денного зустрічі лідерів.