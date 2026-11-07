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Політика

Зеленський: Обговорення нової інфраструктури безпеки між Європою та РФ можливе лише після завершення війни та визначення гарантій безпеки для України

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Зеленський: Обговорення нової інфраструктури безпеки між Європою та РФ можливе лише після завершення війни та визначення гарантій безпеки для України
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає небезпечним обговорення нової інфраструктури безпеки між Європою та Росією до завершення російської війни проти України та визначення гарантій безпеки для України.

"Я був дуже чітким з усіма партнерами: спочатку ми маємо обговорити, як закінчити війну Росії проти України. По-друге, якою буде інфраструктура безпеки для України. Які гарантії безпеки отримає Україна. І вже потім, залежно від цих відповідей, сторони зможуть обговорювати інфраструктуру безпеки між Європою – або Євросоюзом – та Росією", – зазначив Зеленський в інтерв'ю CNN.

За його словами, прагнення Росії розпочати дискусію саме з формування нової інфраструктури безпеки в Європі становить небезпеку.

"До речі, для Євросоюзу небезпека набагато більша. Ми не входимо до Євросоюзу. Ми також не член НАТО. Я не намагаюся говорити від їхнього імені. Ми всі живемо у Європі. Ми не хочемо "Ялти 2.0". Не хочемо, щоб Росія нас поділила", – наголосив президент.

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Редактор · Політичні новини
#безпека #гарантії #єс #рф
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