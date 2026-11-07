Зеленський: Обговорення нової інфраструктури безпеки між Європою та РФ можливе лише після завершення війни та визначення гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський вважає небезпечним обговорення нової інфраструктури безпеки між Європою та Росією до завершення російської війни проти України та визначення гарантій безпеки для України.

"Я був дуже чітким з усіма партнерами: спочатку ми маємо обговорити, як закінчити війну Росії проти України. По-друге, якою буде інфраструктура безпеки для України. Які гарантії безпеки отримає Україна. І вже потім, залежно від цих відповідей, сторони зможуть обговорювати інфраструктуру безпеки між Європою – або Євросоюзом – та Росією", – зазначив Зеленський в інтерв'ю CNN.

За його словами, прагнення Росії розпочати дискусію саме з формування нової інфраструктури безпеки в Європі становить небезпеку.

"До речі, для Євросоюзу небезпека набагато більша. Ми не входимо до Євросоюзу. Ми також не член НАТО. Я не намагаюся говорити від їхнього імені. Ми всі живемо у Європі. Ми не хочемо "Ялти 2.0". Не хочемо, щоб Росія нас поділила", – наголосив президент.