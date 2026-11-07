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Трамп заявив, що провів кілька телефонних розмов щодо врегулювання війни РФ проти України

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US кадровано

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів кілька телефонних розмов щодо врегулювання війни РФ проти України та планує продовжити контакти в суботу, зазначивши, що зустрічі за участю сторін заплановані на понеділок і вівторок.

"Росія та Україна, як на мене, вперше хочуть дійти згоди. У нас відбуваються зустрічі. Сьогодні я провів кілька телефонних розмов, завтра в мене заплановано ще кілька", – сказав Трамп, спілкуючись із журналістами в Палм-Біч після виступу в Космічному центрі імені Кеннеді.

Він висловив думку, що сторони прагнуть досягти врегулювання, яке матиме масштабний характер і до якого буде залучена вся Європа.

"Думаю, це буде дуже масштабне врегулювання. Думаю, у ньому буде залучена вся Європа. Це буде дуже масштабне врегулювання", – заявив президент США.

Як повідомлялося, тристороння зустріч (Україна, США та Росія) в Абу-Дабі запланована на 10-11 листопада 2026 року у робочому форматі за посередництва США. Основні теми переговорів: енергетичне перемир'я (припинення ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі), безпека судноплавства в Чорному морі (зерновий коридор), гуманітарні питання та обмін полоненими.

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Редактор · Політичні новини
#війна #трамп #сша #переговори
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