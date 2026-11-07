Трамп заявив, що провів кілька телефонних розмов щодо врегулювання війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів кілька телефонних розмов щодо врегулювання війни РФ проти України та планує продовжити контакти в суботу, зазначивши, що зустрічі за участю сторін заплановані на понеділок і вівторок.

"Росія та Україна, як на мене, вперше хочуть дійти згоди. У нас відбуваються зустрічі. Сьогодні я провів кілька телефонних розмов, завтра в мене заплановано ще кілька", – сказав Трамп, спілкуючись із журналістами в Палм-Біч після виступу в Космічному центрі імені Кеннеді.

Він висловив думку, що сторони прагнуть досягти врегулювання, яке матиме масштабний характер і до якого буде залучена вся Європа.

"Думаю, це буде дуже масштабне врегулювання. Думаю, у ньому буде залучена вся Європа. Це буде дуже масштабне врегулювання", – заявив президент США.

Як повідомлялося, тристороння зустріч (Україна, США та Росія) в Абу-Дабі запланована на 10-11 листопада 2026 року у робочому форматі за посередництва США. Основні теми переговорів: енергетичне перемир'я (припинення ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі), безпека судноплавства в Чорному морі (зерновий коридор), гуманітарні питання та обмін полоненими.